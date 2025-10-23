Скидки
Спартак — Динамо М, результат матча 23 октября 2025 года, счёт 0:5, КХЛ 2025/2026

«Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 5:0 в первом московском дерби сезона КХЛ
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Джиошвили, Классон) – 08:25 (5x5)     0:2 Пакетт (Уил, Пыленков) – 21:40 (5x4)     0:3 Ильенко (Джиошвили, Шараканов) – 23:22 (5x5)     0:4 Швец-Роговой (Сергеев) – 41:51 (5x5)     0:5 Комтуа (Слепышев, Пакетт) – 51:06 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На девятой минуте первого перирда Артём Ильенко открыл счёт во встрече. В начале второго периода Седрик Пакетт удвоил преимущество «Динамо» в игре. На четвёртой минуте периода Артём Ильенко сделал счёт 3:0. На второй минуте третьего периода Артём Швец-Роговой довёл счёт до крупного. В середине третьего периода Макс Комтуа сделал счёт 5:0.

В следующей игре «Спартак» встретится с «Сочи» дома 26 октября. «Динамо» 28 октября в гостях сыграет с «Шанхайскими Драконами».

