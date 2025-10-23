«Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 5:0 в первом московском дерби сезона КХЛ

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На девятой минуте первого перирда Артём Ильенко открыл счёт во встрече. В начале второго периода Седрик Пакетт удвоил преимущество «Динамо» в игре. На четвёртой минуте периода Артём Ильенко сделал счёт 3:0. На второй минуте третьего периода Артём Швец-Роговой довёл счёт до крупного. В середине третьего периода Макс Комтуа сделал счёт 5:0.

В следующей игре «Спартак» встретится с «Сочи» дома 26 октября. «Динамо» 28 октября в гостях сыграет с «Шанхайскими Драконами».