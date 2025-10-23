Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лажуа: в первом периоде «Северсталь» полностью доминировала, такие вещи нужно убирать

Лажуа: в первом периоде «Северсталь» полностью доминировала, такие вещи нужно убирать
Комментарии

Защитник «Авангарда» Максим Лажуа высказался о домшнем поражении от «Северстали» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 11:12 (5x4)     1:1 Рейнгардт (Квочко, Камалов) – 23:45 (5x5)     2:1 Маклауд (Волков, Ибрагимов) – 25:39 (5x5)     2:2 Калдис (Рейнгардт, Ильин) – 32:25 (5x4)     2:3 Скоренов (Камалов, Аймурзин) – 49:33 (6x5)     3:3 Лажуа (Прохоркин, Шарипзянов) – 58:41 (6x5)     3:4 Калдис (Ильин, Аймурзин) – 62:25 (3x3)    

«Недостаточно хорошо действовали сегодня, где-то отошли от своей системы. Нам нужно улучшить свою игру и в следующем матче показать другой хоккей. Думаю, мы недостаточно в силовой манере играли с этим соперником, надо было действовать иначе. В первом периоде они полностью доминировали, такие вещи с нашей стороны нужно убирать. У нас было два выходных, мы были полны энергии и сил и должны были выходить полностью заряженными, но просто не придерживались своего плана на игру», — приводит слова Лажуа официальный сайт КХЛ.

Материалы по теме
Ги Буше: 43 потери «Авангарда» — это что-то невообразимое. Пытались где-то красоваться
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android