Лажуа: в первом периоде «Северсталь» полностью доминировала, такие вещи нужно убирать
Поделиться
Защитник «Авангарда» Максим Лажуа высказался о домшнем поражении от «Северстали» (3:4 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 11:12 (5x4) 1:1 Рейнгардт (Квочко, Камалов) – 23:45 (5x5) 2:1 Маклауд (Волков, Ибрагимов) – 25:39 (5x5) 2:2 Калдис (Рейнгардт, Ильин) – 32:25 (5x4) 2:3 Скоренов (Камалов, Аймурзин) – 49:33 (6x5) 3:3 Лажуа (Прохоркин, Шарипзянов) – 58:41 (6x5) 3:4 Калдис (Ильин, Аймурзин) – 62:25 (3x3)
«Недостаточно хорошо действовали сегодня, где-то отошли от своей системы. Нам нужно улучшить свою игру и в следующем матче показать другой хоккей. Думаю, мы недостаточно в силовой манере играли с этим соперником, надо было действовать иначе. В первом периоде они полностью доминировали, такие вещи с нашей стороны нужно убирать. У нас было два выходных, мы были полны энергии и сил и должны были выходить полностью заряженными, но просто не придерживались своего плана на игру», — приводит слова Лажуа официальный сайт КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 октября 2025
-
23:00
-
22:51
-
22:45
-
22:34
-
22:15
-
21:57
-
21:30
-
21:21
-
21:08
-
20:58
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:40
-
20:20
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
20:08
-
20:05
-
19:45
-
19:31
-
19:19
-
19:07
-
19:05
-
19:03
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:41
-
18:38
-
18:36
-
18:34
-
18:29