Хоккей

Обладатель Кубка Стэнли Гончар назвал самых сильных российских игроков НХЛ за всю историю

Обладатель Кубка Стэнли Гончар назвал самых сильных российских игроков НХЛ за всю историю
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар назвал самых сильных российских игроков НХЛ за всю историю.

«Не совсем правильно называть одного самого сильного российского хоккеиста в НХЛ. Я бы разделил игроков на категории: вратарь, защитник и нападающий. По защитникам не могу ничего сказать, потому что это будет не очень корректно с моей стороны. Среди вратарей я бы выделил Василевского или Хабибулина. Хотя Серёга Бобровский тоже очень сильный. По голкиперам у меня скорее будет тройка лучших.

Лучший нападающий – Саша Овечкин, потому что он достиг невероятной высоты. Но среди молодых ребят, которые сейчас только заходят в НХЛ, Демидов может стать игроком очень высокого уровня. Я не думаю, что кто-то в ближайшее время сможет обойти Овечкина по своему потенциалу. Демидов не забьёт столько же, но точно приблизится к уровню Александра Овечкина. Иван очень талантливый хоккеист, который показывает своё желание работать. Сам факт того, что всё лето он провёл в Монреале… Это о многом говорит. У него большое стремление добиться невероятных успехов», — приводит слова Гончара «Советский спорт».

