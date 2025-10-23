Тренер «Металлурга» Разин: пока Кузнецов не устраивает нас своей игрой в большинстве

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении от «Нефтехимика» (3:5) и оценил игру форварда Евгения Кузнецова в большинстве.
«Первые три гола — видимо, мы решили сделать подарок «Нефтехимику» в день рождения («Нефтехимик» праздновал 57-летие с момента основания клуба. — Прим. «Чемпионата»). С праздником вас! Хорошо, что мы вам праздник не испортили. Едем дальше. У всех разный календарь. Грех на это жаловаться. У «Нефтехимика» был тяжёлый выезд, они к нам на тот матч прилетели около семи или девяти утра. У них тоже был отходняк три дня. А мы должны были быть в тонусе. И проиграли прежде всего в желании.
Мы даём играть в большинстве тем, кто на сегодняшний день готов играть в большинстве. Поиграться в большинстве мы не даём. Пока Кузнецов не устраивает нас своей игрой в большинстве, дальше посмотрим», — цитирует Разина сайт КХЛ.
- 23 октября 2025
