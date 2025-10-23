Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Металлурга» Разин: пока Кузнецов не устраивает нас своей игрой в большинстве

Тренер «Металлурга» Разин: пока Кузнецов не устраивает нас своей игрой в большинстве
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении от «Нефтехимика» (3:5) и оценил игру форварда Евгения Кузнецова в большинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барулин (Точилкин) – 06:36 (5x5)     2:0 Митякин (Жафяров, Хлыстов) – 11:22 (5x5)     2:1 Вовченко (Орехов, Михайлис) – 14:10 (5x4)     2:2 Канцеров (Ткачёв, Минулин) – 21:06 (5x5)     3:2 Селезнёв (Шафигуллин) – 27:04 (5x5)     4:2 Белозёров – 37:43 (5x5)     4:3 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 39:41 (5x4)     5:3 Точилкин (Сериков) – 58:43 (en)    

«Первые три гола — видимо, мы решили сделать подарок «Нефтехимику» в день рождения («Нефтехимик» праздновал 57-летие с момента основания клуба. — Прим. «Чемпионата»). С праздником вас! Хорошо, что мы вам праздник не испортили. Едем дальше. У всех разный календарь. Грех на это жаловаться. У «Нефтехимика» был тяжёлый выезд, они к нам на тот матч прилетели около семи или девяти утра. У них тоже был отходняк три дня. А мы должны были быть в тонусе. И проиграли прежде всего в желании.

Мы даём играть в большинстве тем, кто на сегодняшний день готов играть в большинстве. Поиграться в большинстве мы не даём. Пока Кузнецов не устраивает нас своей игрой в большинстве, дальше посмотрим», — цитирует Разина сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Нефтехимик» дома победил «Металлург», забросив пять шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android