Главная Хоккей Новости

Алексей Кудашов прокомментировал разгром «Спартака» в московском дерби

Алексей Кудашов прокомментировал разгром «Спартака» в московском дерби
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал разгромную победу над «Спартаком» (5:0) в дерби.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Джиошвили, Классон) – 08:25 (5x5)     0:2 Пакетт (Уил, Пыленков) – 21:40 (5x4)     0:3 Ильенко (Джиошвили, Шараканов) – 23:22 (5x5)     0:4 Швец-Роговой (Сергеев) – 41:51 (5x5)     0:5 Комтуа (Слепышев, Пакетт) – 51:06 (5x4)    

— Грех жаловаться. Хорошо сыграли, и счёт хороший. Для нас (смеётся). Довольны двумя очками и самоотдачей.

– Так получается, что у «Динамо» в этом сезоне лучшими по реализации получаются те матчи, в которых команда меньше всего бросала – в Нижнем Новгороде и сегодня. Совпадение или тенденция?
– Даже особо и нечего сказать, потому что уже не раз говорил, что могу вам перечислить всех тренеров и все команды, которые всегда много бросают. Поэтому здесь нет никакой закономерности. Бросок броску рознь. Можно бросать отовсюду, можно бросать мало, но целенаправленно. Я даже не знал, сколько мы бросили, потому что никогда на этом не зацикливался. Мы зацикливаемся на содержании игры, на том, кто, что и где, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Видео
«Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 5:0 в первом московском дерби сезона КХЛ
