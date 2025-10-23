Алексей Кудашов прокомментировал разгром «Спартака» в московском дерби

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал разгромную победу над «Спартаком» (5:0) в дерби.
— Грех жаловаться. Хорошо сыграли, и счёт хороший. Для нас (смеётся). Довольны двумя очками и самоотдачей.
– Так получается, что у «Динамо» в этом сезоне лучшими по реализации получаются те матчи, в которых команда меньше всего бросала – в Нижнем Новгороде и сегодня. Совпадение или тенденция?
– Даже особо и нечего сказать, потому что уже не раз говорил, что могу вам перечислить всех тренеров и все команды, которые всегда много бросают. Поэтому здесь нет никакой закономерности. Бросок броску рознь. Можно бросать отовсюду, можно бросать мало, но целенаправленно. Я даже не знал, сколько мы бросили, потому что никогда на этом не зацикливался. Мы зацикливаемся на содержании игры, на том, кто, что и где, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 23 октября 2025
