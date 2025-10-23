Скидки
Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» объяснил, зачем взял тайм-аут при счёте 5:0 в игре со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, зачем взял тайм-аут при счёте 5:0 в игре со «Спартаком».

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Джиошвили, Классон) – 08:25 (5x5)     0:2 Пакетт (Уил, Пыленков) – 21:40 (5x4)     0:3 Ильенко (Джиошвили, Шараканов) – 23:22 (5x5)     0:4 Швец-Роговой (Сергеев) – 41:51 (5x5)     0:5 Комтуа (Слепышев, Пакетт) – 51:06 (5x4)    

– Не всем тренерам нравится, когда их визави при счёте 5:0 использует тайм-аут перед большинством? В чём была главная идея?
– А у меня народ играл. 11 постоянных нападающих. Поэтому надо было вздохнуть.

– Сегодня вернулись в строй Комтуа и Пакетт, однако вы не стали менять тройки и, в частности, разбивать третье звено.
– Третье – это какое?

– Тройку Ильенко. Оставили в ней Артемьева, да и другие звенья не стали менять. Были довольны ими в игре с «Локомотивом»?
– Да они нормально играют. У нас есть ряд связок, которые мы периодически меняем – оставляем. Поэтому всегда есть план на игру. Он готов. На разные случаи. Поэтому тут нет ничего особенного. Они нормально играют, как и другие звенья. Здесь вообще нет никакой разницы. Каждый выполняет свою работу.

– В конце второго периода вы выпустили четырёх форвардов на большинство в ожидании выхода Пыленкова из штрафного бокса, которому оставалось сидеть 18 секунд. Не было ли здесь риска?
– Ну интересные вы вопросы задаёте. Сначала первый вопрос про то, зачем я взял тайм-аут при 5:0. Вы по логике говорите, что, может, надо было выпустить других, а тут – про четырёх форвардов. Но вы же сами объяснили, для чего это было сделано.

– Первая бригада большинства ждала выхода Пыленкова. Но просто можно было сыграть аккуратнее.
– А если вот так взять: у нас форварды не умеют играть в защите? Мы на тренировках отрабатываем и атаку, и оборону. Все защитники атакуют, все форварды защищаются. Это совершенно нормальная ситуация. Можно было выпустить и пять форвардов, и они бы так же играли. Да, навык у них чуть похуже, однако всё равно ничего сильно не поменяется, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

