Жамнов — о стычке из-за Комтуа: нормальная реакция. Я бы на льду так же отреагировал

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от московского «Динамо» (0:5) высказался о провокационном стиле игры форварда бело-голубых Макса Комтуа.

– После матча на флеш-интервью вы сказали, что претензий по самоотдаче нет. Можете развернуть эту мысль?

– Я вижу игру по-своему, у вас своё видение. Ребята старались. Индивидуальные ошибки дали тот результат, который сегодня на табло. Сказать, что ребята не старались, не могу. Ясно, какие-то моменты – чисто индивидуальные ошибки. Однако сам факт – старались вернуться в игру, но не получалось. Моментов было много, надо отдать должное вратарю соперника, сыграл здорово сегодня. Однако есть у нас игроки, от которых сегодня ждали большего. Было довольно много молодых ребят сегодня на площадке, есть у них мандраж.

– Не считаете, что надо было иначе реагировать на провокационный стиль игры Макса Комтуа?

– А как иначе? Считаю, нормальная реакция. Я бы на льду так же отреагировал, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.