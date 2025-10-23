Главный тренер «Спартака» — о тайм-ауте Кудашова: привет передадим, обещаю

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отреагировал на решение наставника московского «Динамо» Алексея Кудашова взять тайм-аут при счёте 5:0.

– Во время счёта 5:0 и игры в большинстве Кудашов взял тайм-аут и выпустил первую бригаду. В Северной Америке такие вещи не приветствуются. Алексей Кудашов – ваш хороший друг, такие моменты вас заводят?

– Я вообще на это не реагирую. Ясно, есть какие-то вещи, понимаю, о чём вы…

– Просто, наверное, в НХЛ, по крайней мере, записали бы на следующий матч, чтобы передать привет.

– Привет передадим, обещаю, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.