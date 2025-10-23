Главный тренер «Спартака» — о тайм-ауте Кудашова: привет передадим, обещаю
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отреагировал на решение наставника московского «Динамо» Алексея Кудашова взять тайм-аут при счёте 5:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Джиошвили, Классон) – 08:25 (5x5) 0:2 Пакетт (Уил, Пыленков) – 21:40 (5x4) 0:3 Ильенко (Джиошвили, Шараканов) – 23:22 (5x5) 0:4 Швец-Роговой (Сергеев) – 41:51 (5x5) 0:5 Комтуа (Слепышев, Пакетт) – 51:06 (5x4)
– Во время счёта 5:0 и игры в большинстве Кудашов взял тайм-аут и выпустил первую бригаду. В Северной Америке такие вещи не приветствуются. Алексей Кудашов – ваш хороший друг, такие моменты вас заводят?
– Я вообще на это не реагирую. Ясно, есть какие-то вещи, понимаю, о чём вы…
– Просто, наверное, в НХЛ, по крайней мере, записали бы на следующий матч, чтобы передать привет.
– Привет передадим, обещаю, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
