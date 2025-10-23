Алексей Жамнов объяснил отсутствие Павла Порядина и Адама Ружички в составе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал про отсутствие нападающих красно-белых Павла Порядина и Адама Ружички в составе.

– Сказалось ли отсутствие Павла Порядина? Известны ли сроки восстановления?

– Пока нет, по срокам неизвестно. Травмы у него и у Ружички, Ружичка начал тренироваться, Порядин ещё проходит обследования, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня стало известно, что Павел Порядин внесён в список травмированных. Форвард получил повреждение в первом периоде встречи с «Шанхайскими Драконами». Ружичка в текущем сезоне провёл 16 матчей, где набрал 15 (4+11) очков. Порядин сыграл 17 встреч, в которых забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач.