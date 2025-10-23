Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Жамнов объяснил отсутствие Павла Порядина и Адама Ружички в составе «Спартака»

Алексей Жамнов объяснил отсутствие Павла Порядина и Адама Ружички в составе «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал про отсутствие нападающих красно-белых Павла Порядина и Адама Ружички в составе.

– Сказалось ли отсутствие Павла Порядина? Известны ли сроки восстановления?
– Пока нет, по срокам неизвестно. Травмы у него и у Ружички, Ружичка начал тренироваться, Порядин ещё проходит обследования, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня стало известно, что Павел Порядин внесён в список травмированных. Форвард получил повреждение в первом периоде встречи с «Шанхайскими Драконами». Ружичка в текущем сезоне провёл 16 матчей, где набрал 15 (4+11) очков. Порядин сыграл 17 встреч, в которых забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач.

Материалы по теме
Нападающий «Спартака» Павел Порядин внесён в список травмированных
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android