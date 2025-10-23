Результаты матчей КХЛ на 23 октября 2025 года

Сегодня, 23 октября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 23 октября 2025 года:

«Сибирь» – «Салават Юлаев» — 2:5;

«Авангард» – «Северсталь» — 3:4 ОТ;

«Автомобилист» – «Трактор» — 5:3;

«Нефтехимик» – «Металлург» — 5:3;

«Спартак» – «Динамо» М — 0:5.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 19 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 30 очков после 19 встреч.