Джиошвили — о первом дубле Ильенко в КХЛ: если честно, он же думал, что это я забил

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили высказался о разгромной победе над «Спартаком» (5:0) и оценил первый дубль Артёма Ильенко в КХЛ.

— Отличные ощущения, добились хорошей победы. И хорошо, что «на ноль». Идём дальше.

– Как удалось заметить и исполнить такую передачу на Артёма Ильенко в эпизоде с его первым голом?

– Это тренировки (смеётся).

– Прям вот часто отрабатываете?

– Ну да, есть такое упражнение в тренировочном процессе. Оно помогло.

– Есть личное ощущение, что вы с Артёмом поймали кураж в последнее время? И меньшинство, и равные составы: в последние две недели получается почти всё.

– Я бы не сказал, что получается всё. Мы работящие парни. Поэтому всё через работу. Разговариваем, пытаемся найти правильные пути, чтобы помогать команде. Для нас это главное. И вы правильно сказали про меньшинство. Это большая помощь команде. Поэтому будем стараться только добавлять от игры к игре.

– У Артёма первый дубль в его взрослой карьере. Поздравили отдельно?

– Если честно, он же думал, что это я забил [речь про второй гол Ильенко в матче] (смеётся). Здорово, что дубль. Получается, что теперь нужен хет-трик, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.