Хоккей

Александр Овечкин высказался о скором достижении 1500 матчей в регулярках НХЛ

Александр Овечкин высказался о скором достижении 1500 матчей в регулярках НХЛ
Аудио-версия:
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о скором достижении 1500 матчей в регулярках НХЛ. Сейчас на счету 40-летнего форварда 1498 игр.

«Это очень особенный момент для меня и моей семьи. Мне повезло, что я могу сыграть так много встреч за одну команду. Это нечто особенное. Очевидно, что, когда вы приходите в лигу, вы хотите сыграть как можно больше матчей, а 1500 — это очень, очень много.

Иногда приходится немного приспосабливаться, особенно летом, к тренировкам. Мне повезло быть здоровым и играть на таком уровне так долго. Вы можете видеть, что с каждым годом играть полноценный сезон становится всё труднее, потому что игра меняется, много травм. Вы можете пропустить две или три игры, которые обойдутся вам дорого в будущем, если вы хотите добиться определённой планки», — цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

В ближайших двух встречах «Вашингтон» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс» 25 октября и с «Оттавой Сенаторз» 26 октября.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Фото
«Вашингтон» представил держатель для зубной нити с изображением Овечкина
