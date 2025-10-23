Сегодня, 23 октября, состоялись 10 матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей ВХЛ на 23 октября 2025 года:
ХК «Норильск» – «Олимпия» — 0:2;
«Зауралье» – «Омские Крылья» — 6:2;
«Торос» – СКА-ВМФ — 3:2 ОТ;
«Югра» – «Звезда» — 2:1.
«Ижсталь» – «Динамо» СПб — 4:3 Б;
«Тамбов» – «Южный Урал» — 4:1;
«Торпедо-Горький» – «Буран» — 2:0.
«Рязань-ВДВ» – «Челны» — 3:4 ОТ;
АКМ – «Барс» — 2:3;
«Дизель» – «Нефтяник» — 3:2 ОТ;
На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 29 очков в 18 матчах. Второе место занимает «Югра» с 28 очками после 16 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (27 очков в 18 матчах).