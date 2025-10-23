Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 23 октября 2025 года

Сегодня, 23 октября, состоялись три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 23 октября 2025 года:

«Белые Медведи» – «Снежные Барсы» — 4:2;

«Локо-76» – «Стальные Лисы» — 1:2 Б;

МХК «Динамо-Карелия» – «Красная Машина-Юниор» — 5:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 29 очками после 16 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 30 очков после 16 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.