Хоккей

Игорь Гришин назвал момент, который ему не понравился в победной игре с «Металлургом»

Игорь Гришин назвал момент, который ему не понравился в победной игре с «Металлургом»
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о домашней победе над «Металлургом» (5:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барулин (Точилкин) – 06:36 (5x5)     2:0 Митякин (Жафяров, Хлыстов) – 11:22 (5x5)     2:1 Вовченко (Орехов, Михайлис) – 14:10 (5x4)     2:2 Канцеров (Ткачёв, Минулин) – 21:06 (5x5)     3:2 Селезнёв (Шафигуллин) – 27:04 (5x5)     4:2 Белозёров – 37:43 (5x5)     4:3 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 39:41 (5x4)     5:3 Точилкин (Сериков) – 58:43 (en)    

– Провели два матча с одним и тем же соперником. Прошлый матч для нас был обескураженный, особенно первые два периода. Но после той встречи мы поработали над ошибками, разбирали каждый момент. Сегодня мы постарались сыграть намного строже, ребята выполнили нашу установку. Как итог — хорошая победа. Игроки должны понимать, что терпение и труд всё перетрут.

– Несмотря на победу, есть ли момент, который вам не понравился?
– В первую очередь – глупые удаления. Мы два раза удалились вне игровой ситуации, а соперник нас наказал. Надеюсь, ребята сделают выводы.

– Как психологически восстанавливали команду после поражения в Магнитогорске?
– Мы всегда стараемся держать игроков в бодром тонусе. Все прекрасно понимают, что только побед не бывает. Просто надо пережить поражения, сделать работу над ошибками и настраиваться на следующую игру. Конечно, нельзя забыть эти поражения, нужно проанализировать этот матч.

– За две игры вы забросили 11 шайб «Металлургу», но при этом пропустили 13. Что перевешивает?
– Сегодня мы старались построже сыграть в защите, зацикливаться на контратаках. В прошлом матче нас соперник за открытый хоккей наказал. Но тогда были и тактические, и технические ошибки. Наверное, больше из-за этого проиграли. После выезда мы думали, как обыграть такую мастеровитую команду. Мы обращали внимание на большинство соперника, да и на тактику в целом. Да, для нас это не совсем присуще. Но порой приходится подстраиваться.

– Сегодня третья пара обороны соперника заработала показатель полезности «-3». Обращали на это внимание?
– Честно, я не смотрю на статистику соперника. Надо следить за игрой своей команды. Конечно, видно действие мастеровитых игроков. Уже на это ты обращаешь внимание, — цитирует Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

«Нефтехимик» дома победил «Металлург», забросив пять шайб
Новости. Хоккей
