Известная сеть фастфуда: отныне называем Овечкина «Великий Поедатель»

Известная сеть фастфуда Subway шутливо отреагировала на слова нападающего системы клуба «Миннесота Уайлд» и бывшего игрока «Вашингтон Кэпиталз» Николя Обе-Кюбеля, который рассказал, что российский нападающий Александр Овечкин не садится в самолет без 12-дюймового сэндвича. Также Обе-Кюбель заявил, что у Овечкина есть номер мобильного телефона парня, который работает в Subway, и, когда Александр покидает арену, он отправляет сообщение — и сотрудник приносит сэндвич к машине россиянина.

«Отныне называем Алекса «Великий Поедатель», — написал Subway в одной из социальных сетей.

Отметим, Subway использовал фразу «The Great Ate». Вероятнее всего, это отсылка на прозвище Овечкина The Great Eight (Великая восьмёрка).

