Сидни Кросби установил исторический рекорд в составе «Питтсбурга»
В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2-й период
1 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Раст, Малкин) – 06:24 (pp) 0:2 Ракелль (Карлссон, Кросби) – 26:36 1:2 Маршан (Самоскевич, Джонс) – 28:25 (pp)
На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:0 в пользу «Питтсбурга». Единственную на данный момент шайбу забросил Сидни Кросби.
Кросби забросил шайбу в четвёртом подряд матче, установив рекорд «Питтсбурга» по самой длинной серии голов для игрока в возрасте 38 лет и старше. Он превзошёл трёхматчевые серии Мэтта Каллена (2016/2017), Марка Рекки (2006/2007), Кена Шинкеля (1972/1973) и Дина Прентиса (1970/1971).
