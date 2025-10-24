Скидки
Никита Кучеров вернулся после болезни и оформил ассистентский дубль за второй период

Никита Кучеров вернулся после болезни и оформил ассистентский дубль за второй период
32-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский дубль во втором периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида).

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 01:45 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Назар (Бертуцци, Терявяйнен) – 10:41 (pp)     1:1 Гюнцель (Макдона, Кучеров) – 26:57     1:2 Донато (Райхель) – 30:16     2:2 Макдона (Кучеров, Пойнт) – 39:18     2:3 Донато (Назар, Терявяйнен) – 59:06    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 27-й минуте матча Никита оформил предголевой пас, отдав из-за ворот к синей линии передачу под бросок Райана Макдоны с подправлением Джейка Гюнцеля. На 40-й минуте тонкая поперечная передача Кучерова на Макдону через зону соперника стала голевой.

Эта игра стала для Никиты Кучерова первой после возвращения в строй, два предыдущих матча «Тампы» он пропустил из-за болезни. На его счету 5 очков (2+3) в текущем сезоне и 999 очков (359+640) в регулярных чемпионатах за карьеру.

