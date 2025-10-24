Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Никита Кучеров вернулся после болезни и оформил ассистентский дубль за второй период

32-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский дубль во втором периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 27-й минуте матча Никита оформил предголевой пас, отдав из-за ворот к синей линии передачу под бросок Райана Макдоны с подправлением Джейка Гюнцеля. На 40-й минуте тонкая поперечная передача Кучерова на Макдону через зону соперника стала голевой.

Эта игра стала для Никиты Кучерова первой после возвращения в строй, два предыдущих матча «Тампы» он пропустил из-за болезни. На его счету 5 очков (2+3) в текущем сезоне и 999 очков (359+640) в регулярных чемпионатах за карьеру.