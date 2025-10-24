Два паса Малкина и три очка Кросби помогли «Питтсбургу» победить «Флориду» с Бобровским

В ночь с 23 на 24 октября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.
Двумя результативными передачами отметился 39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, который на седьмой и на 52-й минутах игры принял участие в первой и пятой голевой комбинации «Пингвинз» (обе в большинстве). Три очка набрал его одноклубник, 38-летний капитан гостей Сидни Кросби, который оформил дубль и результативный пас. Ворота «Флориды» защищал 37-летний российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 11 из 16 бросков в створ (68,75%).
Помимо Кросби, в составе гостей забивали Рикард Ракелль, Бенжамин Киндел и Коннор Дьюар, за «Флориду» отличились Брэд Маршан и Сэм Райнхарт.
