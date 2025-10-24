Скидки
Кросби вышел на шестое место по количеству многоочковых матчей в истории НХЛ

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Раст, Малкин) – 06:24 (pp)     0:2 Ракелль (Карлссон, Кросби) – 26:36     1:2 Маршан (Самоскевич, Джонс) – 28:26 (pp)     1:3 Киндел (Новак) – 35:24     2:3 Райнхарт (Самоскевич, Джонс) – 42:24 (pp)     2:4 Дьюар (Карлссон) – 44:49     3:4 Маршан (Луостаринен, Лунделль) – 51:06     3:5 Кросби (Ракелль, Малкин) – 51:49 (pp)    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 3:1 в пользу «Питтсбурга». В этой встрече нападающий Сидни Кросби забил гол и сделал результативную передачу. Таким образом, он * записал на свой счёт 497-ю игру с несколькими очками в карьере и сравнялся с Марио Лемье по этому показателю, заняв шестое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Яромиру Ягру, на счету которого 540 таких игр.

Ранее Кросби установил рекорд «Питтсбурга» по самой длинной серии голов для игрока в возрасте 38 лет и старше.

