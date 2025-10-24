Кросби вышел на шестое место по количеству многоочковых матчей в истории НХЛ

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 3:1 в пользу «Питтсбурга». В этой встрече нападающий Сидни Кросби забил гол и сделал результативную передачу. Таким образом, он * записал на свой счёт 497-ю игру с несколькими очками в карьере и сравнялся с Марио Лемье по этому показателю, заняв шестое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Яромиру Ягру, на счету которого 540 таких игр.

Ранее Кросби установил рекорд «Питтсбурга» по самой длинной серии голов для игрока в возрасте 38 лет и старше.