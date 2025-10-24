Скидки
Тампа – Чикаго, результат матча 24 октября 2025, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Две передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче «Чикаго»
Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 01:45 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Назар (Бертуцци, Терявяйнен) – 10:41 (pp)     1:1 Гюнцель (Макдона, Кучеров) – 26:57     1:2 Донато (Райхель) – 30:16     2:2 Макдона (Кучеров, Пойнт) – 39:18     2:3 Донато (Назар, Терявяйнен) – 59:06    

В составе «Тампы» забивали Джейк Гюнцель и Райан Макдона. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский сделал 21 сейв.

За «Чикаго» отличились Фрэнк Назар и Райан Донато (дважды). Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Чикаго» встретится с «Лос-Анджелес Кингз».

