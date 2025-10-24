Две передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче «Чикаго»

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Тампы» забивали Джейк Гюнцель и Райан Макдона. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский сделал 21 сейв.

За «Чикаго» отличились Фрэнк Назар и Райан Донато (дважды). Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Чикаго» встретится с «Лос-Анджелес Кингз».