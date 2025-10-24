«Рейнджерс» проиграли «Сан-Хосе» в OT в матче с двумя очками Орлова и двумя хет-триками

В ночь с 23 на 24 октября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сан-Хосе Шаркс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 6:5 OT.

Двумя результативными передачами в этой встрече отметился российский защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов. Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, отразивший 19 из 25 бросков в створ (76%). Его одноклубники нападающий Артемий Панарин и защитник Владислав Гавриков результативными действиями не отметились.

Хет-трики оформили нападающий «Шаркс» Маклин Селебрини (4 очка) и форвард «Рейнджерс» Тейлор Рэддиш, дубль на счету защитника гостей Уилла Смита. Остальные голы на счету Адама Годетта («Сан-Хосе»), Мики Зибанеджада и Юусо Пярссинена (оба — «Рейнджерс»).