Хоккей

Оттава – Филадельфия, результат матча 24 октября 2025, счет 2:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Филадельфия» с Мичковым и Гребёнкиным проиграла «Оттаве», у Зуба — передача
Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фёрстер (Конечны, Кутюрье) – 00:29     1:1 Амадио (Жиру, Зуб) – 07:57     2:1 Люкселль (Эллер, Дженсен) – 23:05    

В составе «Оттавы» забивали Майкл Амадио и Олле Люкселль. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей.

За Филадельфию» отличился Тайсон Фёрстер. Российские нападающие Матвей Мичков, Никита Гребёнкин, а также защитник Егор Замула не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Оттава» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

