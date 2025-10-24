«Филадельфия» с Мичковым и Гребёнкиным проиграла «Оттаве», у Зуба — передача

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Оттавы» забивали Майкл Амадио и Олле Люкселль. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей.

За Филадельфию» отличился Тайсон Фёрстер. Российские нападающие Матвей Мичков, Никита Гребёнкин, а также защитник Егор Замула не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Оттава» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».