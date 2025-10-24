«Айлендерс» разгромили «Детройт», забросив семь шайб
Поделиться
В ночь с 23 на 24 октября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 7:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Деанджело (Ли, Хольмстрём) – 02:05 2:0 Хейнеман (Хорват, Друен) – 14:56 3:0 Пажо (Ли, Деанджело) – 27:25 4:0 Палмьери (Пулок, Барзал) – 33:09 5:0 Барзал (Сизикас) – 39:34 5:1 Ларкин (Финни, Дебринкэт) – 43:11 (pp) 6:1 Хейнеман (Хорват, Пулок) – 47:19 7:1 Хольмстрём (Ли, Мейфилд) – 47:57 7:2 Берггрен (Комфер, Брандсегг-Нюгор) – 57:20
Комментарии
- 24 октября 2025
-
04:55
-
04:52
-
04:51
-
04:43
-
04:36
-
04:22
-
04:15
-
03:55
-
02:39
-
01:57
- 23 октября 2025
-
23:55
-
23:45
-
23:42
-
23:35
-
23:25
-
23:19
-
23:11
-
23:08
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:45
-
22:34
-
22:15
-
21:57
-
21:30
-
21:21
-
21:08
-
20:58
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:40
-
20:20
-
20:15