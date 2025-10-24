Скидки
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Ред Уингз, результат матча 24 октября 2025, счет 7:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Айлендерс» разгромили «Детройт», забросив семь шайб
В ночь с 23 на 24 октября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Деанджело (Ли, Хольмстрём) – 02:05     2:0 Хейнеман (Хорват, Друен) – 14:56     3:0 Пажо (Ли, Деанджело) – 27:25     4:0 Палмьери (Пулок, Барзал) – 33:09     5:0 Барзал (Сизикас) – 39:34     5:1 Ларкин (Финни, Дебринкэт) – 43:11 (pp)     6:1 Хейнеман (Хорват, Пулок) – 47:19     7:1 Хольмстрём (Ли, Мейфилд) – 47:57     7:2 Берггрен (Комфер, Брандсегг-Нюгор) – 57:20    
