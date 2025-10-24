«Айлендерс» разгромили «Детройт», забросив семь шайб

В ночь с 23 на 24 октября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 7:2.