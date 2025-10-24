Никита Кучеров набрал 999-е очко за карьеру в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3). Таким образом, Кучеров набрал 999 очков (359+640) в регулярных чемпионатах за карьеру.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 01:45 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Назар (Бертуцци, Терявяйнен) – 10:41 (pp) 1:1 Гюнцель (Макдона, Кучеров) – 26:57 1:2 Донато (Райхель) – 30:16 2:2 Макдона (Кучеров, Пойнт) – 39:18 2:3 Донато (Назар, Терявяйнен) – 59:06
Эта игра стала для Никиты Кучерова первой после возвращения в строй, два предыдущих матча «Тампы» он пропустил из-за болезни. На его счету 5 очков (2+3) в текущем сезоне.
В следующем матче «Тампа» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Чикаго» встретится с «Лос-Анджелес Кингз».
На данный момент «Тампа» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив четыре очка.
