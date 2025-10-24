Никита Кучеров набрал 999-е очко за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3). Таким образом, Кучеров набрал 999 очков (359+640) в регулярных чемпионатах за карьеру.

Эта игра стала для Никиты Кучерова первой после возвращения в строй, два предыдущих матча «Тампы» он пропустил из-за болезни. На его счету 5 очков (2+3) в текущем сезоне.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Чикаго» встретится с «Лос-Анджелес Кингз».

На данный момент «Тампа» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив четыре очка.