Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бостон Брюинз — Анахайм Дакс, результат матча 24 октября 2025, счет 5:7, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Пас Задорова не помог «Бостону» избежать поражения от «Анахайма» в матче с 12 голами
Комментарии

В ночь с 23 на 24 октября мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Анахайм Дакс». Гости выиграли встречу со счётом 7:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 7
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Миттельштадт (Заха, Арвидссон) – 02:10     1:1 Хеллесон (Нестеренко, Гранлунд) – 08:06     2:1 Гики (Пастрняк, Макэвой) – 28:49     2:2 Готье (Лакомб, Карлссон) – 31:29     2:3 Труба (Нестеренко, Гранлунд) – 35:24     3:3 Лорей (Йокихарью, Эйссимонт) – 37:10 (pp)     3:4 Гранлунд (Терри, Ватрано) – 42:52 (pp)     3:5 Коланджело (Пилинг, Труба) – 47:49     4:5 Пастрняк – 54:32 (pp)     5:5 Гики (Задоров) – 54:57     5:6 Терри (Нестеренко, Гранлунд) – 55:27     5:7 Гранлунд (Нестеренко) – 57:52    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android