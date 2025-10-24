Пас Задорова не помог «Бостону» избежать поражения от «Анахайма» в матче с 12 голами
В ночь с 23 на 24 октября мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Анахайм Дакс». Гости выиграли встречу со счётом 7:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 7
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Миттельштадт (Заха, Арвидссон) – 02:10 1:1 Хеллесон (Нестеренко, Гранлунд) – 08:06 2:1 Гики (Пастрняк, Макэвой) – 28:49 2:2 Готье (Лакомб, Карлссон) – 31:29 2:3 Труба (Нестеренко, Гранлунд) – 35:24 3:3 Лорей (Йокихарью, Эйссимонт) – 37:10 (pp) 3:4 Гранлунд (Терри, Ватрано) – 42:52 (pp) 3:5 Коланджело (Пилинг, Труба) – 47:49 4:5 Пастрняк – 54:32 (pp) 5:5 Гики (Задоров) – 54:57 5:6 Терри (Нестеренко, Гранлунд) – 55:27 5:7 Гранлунд (Нестеренко) – 57:52
