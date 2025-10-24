Пас Задорова не помог «Бостону» избежать поражения от «Анахайма» в матче с 12 голами

В ночь с 23 на 24 октября мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Анахайм Дакс». Гости выиграли встречу со счётом 7:5.