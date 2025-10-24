Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол и передача Подколзина принесли «Эдмонтону» победу в канадском дерби с «Монреалем»

В ночь с 23 на 24 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 6:5.

В составе гостей голами отметились Алекс Ньюхук (дубль), Джош Андерсон и Коул Кофилд (дубль).

В составе «Ойлерс» заброшенные шайбы записали на свой счёт Давид Томашек, Адам Хенрик, Эндрю Манджапане, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Российский нападающий Василий Подколзин отметился решающим голом и результативной передачей. На счету канадского форварда Коннора Макдэвида два ассиста.

Нападающий «Канадиенс» Иван Демидов (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» встретится в гостях с «Сиэтл Кракен». «Монреаль Канадиенс» сыграет на выезде с «Ванкувер Кэнакс». Оба матча пройдут 26 октября.