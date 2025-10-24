Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз — Монреаль Канадиенс, результат матча 24 октября 2025, счет 6:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и передача Подколзина принесли «Эдмонтону» победу в канадском дерби с «Монреалем»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 23 на 24 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Ньюхук (Хатсон, Капанен) – 07:28     1:1 Томашек (Подколзин, Филп) – 16:12     2:1 Хенрик (Уолман, Экхольм) – 30:37     3:1 Манджапане (Нурс, Макдэвид) – 33:28     3:2 Андерсон (Галлахер, Эванс) – 36:57     3:3 Кофилд (Добсон, Хатсон) – 38:00     3:4 Кофилд (Судзуки, Каррье) – 38:49     3:5 Ньюхук (Капанен, Страбл) – 42:10     4:5 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 51:19 (pp)     5:5 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 52:17 (pp)     6:5 Подколзин (Нурс, Уолман) – 58:51    

В составе гостей голами отметились Алекс Ньюхук (дубль), Джош Андерсон и Коул Кофилд (дубль).

В составе «Ойлерс» заброшенные шайбы записали на свой счёт Давид Томашек, Адам Хенрик, Эндрю Манджапане, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Российский нападающий Василий Подколзин отметился решающим голом и результативной передачей. На счету канадского форварда Коннора Макдэвида два ассиста.

Нападающий «Канадиенс» Иван Демидов (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» встретится в гостях с «Сиэтл Кракен». «Монреаль Канадиенс» сыграет на выезде с «Ванкувер Кэнакс». Оба матча пройдут 26 октября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Топ-события пятницы: Пельмень против Биг Мака, «Флорида» — «Питтсбург» в НХЛ и футбол
Топ-события пятницы: Пельмень против Биг Мака, «Флорида» — «Питтсбург» в НХЛ и футбол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android