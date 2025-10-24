Гол и передача Подколзина принесли «Эдмонтону» победу в канадском дерби с «Монреалем»

В ночь с 23 на 24 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 6:5.
В составе гостей голами отметились Алекс Ньюхук (дубль), Джош Андерсон и Коул Кофилд (дубль).
В составе «Ойлерс» заброшенные шайбы записали на свой счёт Давид Томашек, Адам Хенрик, Эндрю Манджапане, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Российский нападающий Василий Подколзин отметился решающим голом и результативной передачей. На счету канадского форварда Коннора Макдэвида два ассиста.
Нападающий «Канадиенс» Иван Демидов (Россия) результативными действиями не отметился.
В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» встретится в гостях с «Сиэтл Кракен». «Монреаль Канадиенс» сыграет на выезде с «Ванкувер Кэнакс». Оба матча пройдут 26 октября.
- 24 октября 2025
-
06:43
-
06:17
-
05:44
-
04:55
-
04:52
-
04:51
-
04:43
-
04:36
-
04:22
-
04:15
-
03:55
-
02:39
-
01:57
- 23 октября 2025
-
23:55
-
23:45
-
23:42
-
23:35
-
23:25
-
23:19
-
23:11
-
23:08
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:45
-
22:34
-
22:15
-
21:57
-
21:30
-
21:21
-
21:08
-
20:58
-
20:48
-
20:47
-
20:45