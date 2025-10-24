«Юта» обыграла «Сент-Луис» в результативном матче. У Бучневича гол, у Сергачёва 2 ассиста

В ночь с 23 на 24 октября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и « Юта Мамонт». Гости выиграли встречу со счётом 7:4.

В составе «Юты» ассистентский дубль оформил российский защитник Михаил Сергачёв. Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой.