«Юта» обыграла «Сент-Луис» в результативном матче. У Бучневича гол, у Сергачёва 2 ассиста
В ночь с 23 на 24 октября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и « Юта Мамонт». Гости выиграли встречу со счётом 7:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 7
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Коул (Петерка, Кули) – 03:18 0:2 Кули (Петерка) – 06:07 0:3 Кули (Гюнтер, Мяяття) – 07:57 0:4 Кули (Гюнтер, Сергачёв) – 10:55 (pp) 1:4 Зутер (Парэйко, Жозеф) – 25:58 2:4 Бучневич (Томас, Кайру) – 27:13 (pp) 2:5 Келлер (Шмальц, Петерка) – 39:24 3:5 Уокер (Сундквист, Холлоуэй) – 42:19 4:5 Броберг (Сундквист, Парэйко) – 45:43 4:6 Шмальц (Сергачёв, Келлер) – 49:51 (pp) 4:7 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 58:20
В составе «Юты» ассистентский дубль оформил российский защитник Михаил Сергачёв. Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой.
