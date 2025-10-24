Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дубль Ничушкина не помог «Колорадо» обыграть «Каролину» в матче НХЛ

В ночь с 23 на 24 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:4 (Б).

В составе хозяев голами отметились Паркер Келли, Мартин Нечас. Российский форвард Валерий Ничушкин оформил дубль. У канадского нападающего Натана Маккиннона ассист.

В составе гостей забитые шайбы записали на свой счёт Эрик Робинсон, Сет Джарвис, Себастьян Ахо, Логан Стэнковен.

Российские хоккеисты Захар Бардаков («Эвеланш»), Александр Никишин и Андрей Свечников (оба «Харрикейнз») результативными действиями не отметились.

В серии буллитов решающий гол оказался на счету Джарвиса, Никишин и Свечников свои попытки не реализовали.

В следующей встрече «Колорадо Эвеланш» встретится на выезде с «Бостон Брюинз» 25 октября. «Каролина Харрикейнз» сыграет в гостях с «Даллас Старз» 26 октября.