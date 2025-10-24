Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Колорадо Эвеланш — Каролина Харрикейнз, результат матча 24 октября 2025, счет 4:5 (Б), регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Дубль Ничушкина не помог «Колорадо» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 23 на 24 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:4 (Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 5
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Робинсон (Котканиеми, Райлли) – 03:07     1:1 Ничушкин – 04:04     1:2 Джарвис – 07:17 (sh)     1:3 Ахо (Элерс, Джарвис) – 12:41     1:4 Стэнковен (Блейк, Холл) – 13:40     2:4 Келли (Малински, Колтон) – 24:46     3:4 Нечас (Лехконен, Маккиннон) – 44:45     4:4 Ничушкин (Олофссон, Макар) – 54:09 (pp)     4:5 Джарвис – 65:00    

В составе хозяев голами отметились Паркер Келли, Мартин Нечас. Российский форвард Валерий Ничушкин оформил дубль. У канадского нападающего Натана Маккиннона ассист.

В составе гостей забитые шайбы записали на свой счёт Эрик Робинсон, Сет Джарвис, Себастьян Ахо, Логан Стэнковен.

Российские хоккеисты Захар Бардаков («Эвеланш»), Александр Никишин и Андрей Свечников (оба «Харрикейнз») результативными действиями не отметились.

В серии буллитов решающий гол оказался на счету Джарвиса, Никишин и Свечников свои попытки не реализовали.

В следующей встрече «Колорадо Эвеланш» встретится на выезде с «Бостон Брюинз» 25 октября. «Каролина Харрикейнз» сыграет в гостях с «Даллас Старз» 26 октября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Топ-события пятницы: Пельмень против Биг Мака, «Флорида» — «Питтсбург» в НХЛ и футбол
Топ-события пятницы: Пельмень против Биг Мака, «Флорида» — «Питтсбург» в НХЛ и футбол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android