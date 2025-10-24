Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 24 октября 2025 года

В ночь на 24 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 12 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 24 октября 2025 года:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Чикаго Блэкхоукс» — 2:3;

«Оттава Сенаторз» – «Филадельфия Флайерз» — 2:1;

«Бостон Брюинз» – «Анахайм Дакс» — 5:7;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Детройт Ред Уингз» — 7:2;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 5:6 ОТ;

«Флорида Пантерз» – «Питтсбург Пингвинз» — 3:5;

«Сент-Луис Блюз» – «Юта Мамонт» — 4:7;

«Виннипег Джетс» – «Сиэтл Кракен» — 0:3;

«Нэшвилл Предаторз» – «Ванкувер Кэнакс» — 2:1;

«Колорадо Эвеланш» – «Каролина Харрикейнз» — 4:5 Б;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Монреаль Канадиенс» — 6:5;

«Даллас Старз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3 ОТ.