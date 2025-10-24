Скидки
Евгений Малкин повторил рекорд Горди Хоу для хоккеистов НХЛ 39 лет и старше
Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во встрече с «Флоридой Пантерз» записал на свой счёт две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин в восьми играх нового сезона отдал 10 результативных передач, что является повторением рекорда Горди Хоу по скорости достижения 10 ассистов среди игроков НХЛ 39 лет и старше. Хоу в сезоне-1968/1969 отдал 10 передач также за восемь матчей.

В ночь с 23 на 24 октября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Раст, Малкин) – 06:24 (pp)     0:2 Ракелль (Карлссон, Кросби) – 26:36     1:2 Маршан (Самоскевич, Джонс) – 28:26 (pp)     1:3 Киндел (Новак) – 35:24     2:3 Райнхарт (Самоскевич, Джонс) – 42:24 (pp)     2:4 Дьюар (Карлссон) – 44:49     3:4 Маршан (Луостаринен, Лунделль) – 51:06     3:5 Кросби (Ракелль, Малкин) – 51:49 (pp)    
Два паса Малкина и три очка Кросби помогли «Питтсбургу» победить «Флориду» с Бобровским
