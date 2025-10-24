Евгений Малкин повторил рекорд Горди Хоу для хоккеистов НХЛ 39 лет и старше

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во встрече с «Флоридой Пантерз» записал на свой счёт две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин в восьми играх нового сезона отдал 10 результативных передач, что является повторением рекорда Горди Хоу по скорости достижения 10 ассистов среди игроков НХЛ 39 лет и старше. Хоу в сезоне-1968/1969 отдал 10 передач также за восемь матчей.

В ночь с 23 на 24 октября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.