Драйзайтль приблизился к Овечкину по количеству голов в большинстве до 30-летнего возраста

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в матче с «Монреаль Канадиенс» забросил шайбу в большинстве.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Драйзайтль записал на свой счёт 165 голов в большинстве до 30-летнего возраста, вышел по данному показателю на третье место в истории НХЛ и приблизился к российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, на счету которого 176 шайб в большинстве до 30 лет. Рекорд НХЛ по данному показателю принадлежит Майку Босси (178).

В ночь с 23 на 24 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 6:5.