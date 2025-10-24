Форвард «Сент-Луиса» Бучневич забросил первую шайбу в сезоне в своём 600-м матче НХЛ

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Юта Мамонт» (4:7). Эта заброшенная шайба стала для него первой в текущем сезоне.

В активе 30-летнего россиянина стало 5 (1+4) очков по системе «гол+пас» в семи матчах сезона-2025/2026. За всю карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ Бучневич набрал 463 (183+280) очка в 600 играх.

Российский нападающий завершил игру с «Ютой» с полезностью «-1». Он реализовал один бросок из двух в створ ворот и при этом допустил две потери. Отличился Павел Бучневич в большинстве на 27:13 минуте.