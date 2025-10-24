Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Сент-Луиса» Бучневич забросил первую шайбу в сезоне в своём 600-м матче НХЛ

Форвард «Сент-Луиса» Бучневич забросил первую шайбу в сезоне в своём 600-м матче НХЛ
Комментарии

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Юта Мамонт» (4:7). Эта заброшенная шайба стала для него первой в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 7
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Коул (Петерка, Кули) – 03:18     0:2 Кули (Петерка) – 06:07     0:3 Кули (Гюнтер, Мяяття) – 07:57     0:4 Кули (Гюнтер, Сергачёв) – 10:55 (pp)     1:4 Зутер (Парэйко, Жозеф) – 25:58     2:4 Бучневич (Томас, Кайру) – 27:13 (pp)     2:5 Келлер (Шмальц, Петерка) – 39:24     3:5 Уокер (Сундквист, Холлоуэй) – 42:19     4:5 Броберг (Сундквист, Парэйко) – 45:43     4:6 Шмальц (Сергачёв, Келлер) – 49:51 (pp)     4:7 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 58:20    

В активе 30-летнего россиянина стало 5 (1+4) очков по системе «гол+пас» в семи матчах сезона-2025/2026. За всю карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ Бучневич набрал 463 (183+280) очка в 600 играх.

Российский нападающий завершил игру с «Ютой» с полезностью «-1». Он реализовал один бросок из двух в створ ворот и при этом допустил две потери. Отличился Павел Бучневич в большинстве на 27:13 минуте.

Материалы по теме
«Юта» обыграла «Сент-Луис» в результативном матче. У Бучневича гол, у Сергачёва 2 ассиста
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android