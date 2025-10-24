Форвард «Сент-Луиса» Бучневич забросил первую шайбу в сезоне в своём 600-м матче НХЛ
Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Юта Мамонт» (4:7). Эта заброшенная шайба стала для него первой в текущем сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 7
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Коул (Петерка, Кули) – 03:18 0:2 Кули (Петерка) – 06:07 0:3 Кули (Гюнтер, Мяяття) – 07:57 0:4 Кули (Гюнтер, Сергачёв) – 10:55 (pp) 1:4 Зутер (Парэйко, Жозеф) – 25:58 2:4 Бучневич (Томас, Кайру) – 27:13 (pp) 2:5 Келлер (Шмальц, Петерка) – 39:24 3:5 Уокер (Сундквист, Холлоуэй) – 42:19 4:5 Броберг (Сундквист, Парэйко) – 45:43 4:6 Шмальц (Сергачёв, Келлер) – 49:51 (pp) 4:7 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 58:20
В активе 30-летнего россиянина стало 5 (1+4) очков по системе «гол+пас» в семи матчах сезона-2025/2026. За всю карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ Бучневич набрал 463 (183+280) очка в 600 играх.
Российский нападающий завершил игру с «Ютой» с полезностью «-1». Он реализовал один бросок из двух в створ ворот и при этом допустил две потери. Отличился Павел Бучневич в большинстве на 27:13 минуте.
