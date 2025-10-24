Василий Подколзин забросил дебютную шайбу в сезоне НХЛ и был признан первой звездой матча

Российский форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин принёс своей команде победу над «Монреалем» (6:5) в регулярном чемпионате НХЛ, отличившись за 1 минуту 9 секунд до окончания третьего периода.

В этой встрече 24-летний нападающий отметился первым голом в текущем сезоне, был признан первой звездой матча, а также на его счету результативная передача.

Василий Подколзин провёл на льду 13.26 и завершил матч с нейтральной полезностью. Он реализовал единственный бросок в створ, применил два силовых приёма и допустил одну потерю.

В текущем сезоне на его счету 4 (1+3) очка в восьми играх при полезности «+1».