Василий Подколзин забросил дебютную шайбу в сезоне НХЛ и был признан первой звездой матча
Российский форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин принёс своей команде победу над «Монреалем» (6:5) в регулярном чемпионате НХЛ, отличившись за 1 минуту 9 секунд до окончания третьего периода.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Ньюхук (Хатсон, Капанен) – 07:28 1:1 Томашек (Подколзин, Филп) – 16:12 2:1 Хенрик (Уолман, Экхольм) – 30:37 3:1 Манджапане (Нурс, Макдэвид) – 33:28 3:2 Андерсон (Галлахер, Эванс) – 36:57 3:3 Кофилд (Добсон, Хатсон) – 38:00 3:4 Кофилд (Судзуки, Каррье) – 38:49 3:5 Ньюхук (Капанен, Страбл) – 42:10 4:5 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 51:19 (pp) 5:5 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 52:17 (pp) 6:5 Подколзин (Нурс, Уолман) – 58:51
В этой встрече 24-летний нападающий отметился первым голом в текущем сезоне, был признан первой звездой матча, а также на его счету результативная передача.
Василий Подколзин провёл на льду 13.26 и завершил матч с нейтральной полезностью. Он реализовал единственный бросок в створ, применил два силовых приёма и допустил одну потерю.
В текущем сезоне на его счету 4 (1+3) очка в восьми играх при полезности «+1».
