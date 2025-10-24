Расписание матчей КХЛ на 24 октября 2025 года

Сегодня, 24 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 24 октября 2025 года (время московское):

17:30. «Барыс» – «Амур»;

18:00. «Лада» – «Торпедо»;

19:10. «Динамо» Мн – «Шанхайские Драконы»;

19:30. СКА – ХК «Сочи».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 19 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 30 очков после 19 встреч.