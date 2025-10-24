Расписание матчей ВХЛ на 24 октября 2025 года

Сегодня, 24 октября, пройдёт один матч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 24 октября 2025 года (время московское):

16:30. «Горняк-УГМК» – «Динамо-Алтай».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 29 очков в 18 матчах. Второе место занимает «Югра» с 28 очками после 16 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (27 очков в 18 матчах).

Регулярный чемпионат начался 1 сентября и закончится 18 марта. За это время команды проведут в общей сложности 992 матча.