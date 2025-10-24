Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ВХЛ на 24 октября 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 24 октября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 24 октября, пройдёт один матч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 24 октября 2025 года (время московское):

16:30. «Горняк-УГМК» – «Динамо-Алтай».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 29 очков в 18 матчах. Второе место занимает «Югра» с 28 очками после 16 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (27 очков в 18 матчах).

Регулярный чемпионат начался 1 сентября и закончится 18 марта. За это время команды проведут в общей сложности 992 матча.

Календарь ВХЛ
Таблица ВХЛ
Материалы по теме
Результаты матчей ВХЛ на 23 октября 2025 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android