Расписание матчей МХЛ на 24 октября 2025 года

Сегодня, 24 октября, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 24 октября 2025 года (время московское):

13:00. «АКМ-Юниор» – ХК «Капитан»;

18:30. МХК «Динамо» СПб – «Кузнецкие Медведи»;

18:30. «Реактор» – Академия СКА;

18:30. «Локо» – «Мамонты Югры»;

19:00. «Динамо-Шинник» – «Красная Армия»;

19:00. МХК «Динамо-Карелия» – «Красная Машина-Юниор»;

19:00. «СКА-1946» – «Чайка»;

19:00. Академия Михайлова – «Ирбис».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 29 очками после 16 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 30 очков после 16 матчей.