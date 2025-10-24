Сегодня, 24 октября, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей МХЛ на 24 октября 2025 года (время московское):
13:00. «АКМ-Юниор» – ХК «Капитан»;
18:30. МХК «Динамо» СПб – «Кузнецкие Медведи»;
18:30. «Реактор» – Академия СКА;
18:30. «Локо» – «Мамонты Югры»;
19:00. «Динамо-Шинник» – «Красная Армия»;
19:00. МХК «Динамо-Карелия» – «Красная Машина-Юниор»;
19:00. «СКА-1946» – «Чайка»;
19:00. Академия Михайлова – «Ирбис».
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 29 очками после 16 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 30 очков после 16 матчей.