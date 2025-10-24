«Мы должны научиться побеждать». Майк Салливан — о поражении «Рейнджерс» от «Сан-Хосе»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался о поражении от «Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче.

«Пропущенные голы в концовках периодов — это недостаток осознанности, правильного управления игрой. Контроль над такими ситуациями — вот путь к победе. Очевидно, что мы должны научиться побеждать», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

В ночь с 23 на 24 октября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сан-Хосе Шаркс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 6:5 OT.