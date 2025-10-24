«Мы должны научиться побеждать». Майк Салливан — о поражении «Рейнджерс» от «Сан-Хосе»
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался о поражении от «Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче.
«Пропущенные голы в концовках периодов — это недостаток осознанности, правильного управления игрой. Контроль над такими ситуациями — вот путь к победе. Очевидно, что мы должны научиться побеждать», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.
В ночь с 23 на 24 октября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сан-Хосе Шаркс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 6:5 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Годетт (Граф, Миса) – 01:58 0:2 Селебрини (Эклунд, Орлов) – 06:17 (pp) 1:2 Рэддиш (Кэррик, Суси) – 14:19 1:3 Селебрини (Смит, Эклунд) – 19:51 2:3 Зибанеджад (Лафреньер, Миллер) – 24:04 (pp) 3:3 Пярссинен (Шири) – 26:47 4:3 Рэддиш – 32:10 (sh) 4:4 Селебрини (Смит, Орлов) – 39:54 4:5 Смит (Эклунд, Селебрини) – 46:31 5:5 Рэддиш (Миллер, Фокс) – 51:50 5:6 Смит (Селебрини, Неделькович) – 61:38
