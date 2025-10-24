Василий Подколзин высказался о волевой победе «Эдмонтона» над «Монреалем»

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин прокомментировал волевую победу «нефтяников» над «Монреаль Канадиенс». Подколзин принёс своей команде победу над «Монреалем» (6:5) в регулярном чемпионате НХЛ, отличившись за 1 минуту 9 секунд до окончания третьего периода.
«Отставание в две шайбы для «Ойлерз» — это мелочь. И ребята это уже миллион раз доказали. Ощущение было не из приятных, мы плохо сыграли в обороне, и нам нужно играть гораздо лучше, как команде топ-уровня, но то, что мы нашли способ набрать два очка, — это хорошо», — приводит слова Подколзина сайт НХЛ.
Василий провёл на льду 13.26 и завершил матч с нейтральной полезностью. Он реализовал единственный бросок в створ, применил два силовых приёма и допустил одну потерю.
