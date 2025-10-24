Скидки
Василий Подколзин высказался о волевой победе «Эдмонтона» над «Монреалем»

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин прокомментировал волевую победу «нефтяников» над «Монреаль Канадиенс». Подколзин принёс своей команде победу над «Монреалем» (6:5) в регулярном чемпионате НХЛ, отличившись за 1 минуту 9 секунд до окончания третьего периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Ньюхук (Хатсон, Капанен) – 07:28     1:1 Томашек (Подколзин, Филп) – 16:12     2:1 Хенрик (Уолман, Экхольм) – 30:37     3:1 Манджапане (Нурс, Макдэвид) – 33:28     3:2 Андерсон (Галлахер, Эванс) – 36:57     3:3 Кофилд (Добсон, Хатсон) – 38:00     3:4 Кофилд (Судзуки, Каррье) – 38:49     3:5 Ньюхук (Капанен, Страбл) – 42:10     4:5 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 51:19 (pp)     5:5 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 52:17 (pp)     6:5 Подколзин (Нурс, Уолман) – 58:51    

«Отставание в две шайбы для «Ойлерз» — это мелочь. И ребята это уже миллион раз доказали. Ощущение было не из приятных, мы плохо сыграли в обороне, и нам нужно играть гораздо лучше, как команде топ-уровня, но то, что мы нашли способ набрать два очка, — это хорошо», — приводит слова Подколзина сайт НХЛ.

Василий провёл на льду 13.26 и завершил матч с нейтральной полезностью. Он реализовал единственный бросок в створ, применил два силовых приёма и допустил одну потерю.

