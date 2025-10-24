Скидки
Макдэвид вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по количеству игр с 3+ очками

Макдэвид вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по количеству игр с 3+ очками
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче регулярного сезона НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (6:5) записал на свой счёт три результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Ньюхук (Хатсон, Капанен) – 07:28     1:1 Томашек (Подколзин, Филп) – 16:12     2:1 Хенрик (Уолман, Экхольм) – 30:37     3:1 Манджапане (Нурс, Макдэвид) – 33:28     3:2 Андерсон (Галлахер, Эванс) – 36:57     3:3 Кофилд (Добсон, Хатсон) – 38:00     3:4 Кофилд (Судзуки, Каррье) – 38:49     3:5 Ньюхук (Капанен, Страбл) – 42:10     4:5 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 51:19 (pp)     5:5 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 52:17 (pp)     6:5 Подколзин (Нурс, Уолман) – 58:51    

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Макдэвид провёл 137-й матч с тремя и более набранными очками и вышел на второе место по данному показателю в истории «Эдмонтона», сравнявшись с Яри ​​Курри. Рекорд клуба принадлежит Уэйну Гретцки (301 матч с тремя и более очками).

Кроме того, Макдэвид стал вторым игроком «нефтяников», кто провёл 200 матчей, где отдал две и более передачи. Рекорд клуба также у Уэйна Гретцки — 326 матчей.

