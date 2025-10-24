Макдэвид вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по количеству игр с 3+ очками

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче регулярного сезона НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (6:5) записал на свой счёт три результативные передачи.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Макдэвид провёл 137-й матч с тремя и более набранными очками и вышел на второе место по данному показателю в истории «Эдмонтона», сравнявшись с Яри ​​Курри. Рекорд клуба принадлежит Уэйну Гретцки (301 матч с тремя и более очками).

Кроме того, Макдэвид стал вторым игроком «нефтяников», кто провёл 200 матчей, где отдал две и более передачи. Рекорд клуба также у Уэйна Гретцки — 326 матчей.