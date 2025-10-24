Скидки
Мальцев: у Жамнова нет претензий после 0:5? «Спартаку» в раздевалке он говорит другое

Мальцев: у Жамнова нет претензий после 0:5? «Спартаку» в раздевалке он говорит другое
Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев рассказал о реакции главного тренера красно-белых Алексея Жамнова на разгромное поражение от московского «Динамо» (0:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Джиошвили, Классон) – 08:25 (5x5)     0:2 Пакетт (Уил, Пыленков) – 21:40 (5x4)     0:3 Ильенко (Джиошвили, Шараканов) – 23:22 (5x5)     0:4 Швец-Роговой (Сергеев) – 41:51 (5x5)     0:5 Комтуа (Слепышев, Пакетт) – 51:06 (5x4)    

— После матча Алексей Юрьевич [Жамнов] сказал, что у него нет претензий к команде по самоотдаче. Согласны с ним?
— Нам в раздевалке он говорит другое (улыбается). Наверное, не хочет на публику выносить.

— Можно сказать, что команда всё ещё борется с собой в плане эмоций и эта проблема тянется с прошлого сезона?
— Наверное, это наша единственная большая проблема, пытаемся с ней разобраться, — приводит слова Мальцева Sport24.

В следующей игре «Спартак» встретится с «Сочи» дома 26 октября.

