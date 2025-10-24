Мальцев: у Жамнова нет претензий после 0:5? «Спартаку» в раздевалке он говорит другое

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев рассказал о реакции главного тренера красно-белых Алексея Жамнова на разгромное поражение от московского «Динамо» (0:5).

— После матча Алексей Юрьевич [Жамнов] сказал, что у него нет претензий к команде по самоотдаче. Согласны с ним?

— Нам в раздевалке он говорит другое (улыбается). Наверное, не хочет на публику выносить.

— Можно сказать, что команда всё ещё борется с собой в плане эмоций и эта проблема тянется с прошлого сезона?

— Наверное, это наша единственная большая проблема, пытаемся с ней разобраться, — приводит слова Мальцева Sport24.

В следующей игре «Спартак» встретится с «Сочи» дома 26 октября.