«Сложно описать словами, что он значит для «Вашингтона» и города». Уилсон — об Овечкине

«Сложно описать словами, что он значит для «Вашингтона» и города». Уилсон — об Овечкине
Комментарии

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон высказался о значимости российского капитана столичного клуба Александра Овечкина для города и команды.

«Сложно описать словами, что он значит для команды, для города. Я горжусь тем, что делю с ним один лёд. Я думаю, что это парень, который — как товарищ по команде, как друг, как кто угодно — всегда впечатляет и всегда восхищает тем, чего он сумел достичь. Он является образцом для подражания и настоящим лидером», — приводит слова Уилсона пресс‑служба «Вашингтона».

Ранее Александр Овечкин высказался о скором достижении 1500 матчей в регулярках НХЛ. Сейчас на счету 40-летнего форварда 1498 игр.

