Д. Миронов — о «Русской пятёрке»: в США это никому не нужно, особенно после 2022 года

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Дмитрий Миронов заявил, что о «Русской пятёрке» в Америке сейчас не вспоминают.

— Вспоминают ли в Северной Америке сейчас о «Русской пятёрке», учитывая предстоящий юбилей её первого появления в матчах НХЛ?

— Я такого не видел и не слышал. Видимо, сейчас это никому не нужно, особенно после февраля 2022 года. Русских не очень жалуют. Только когда в прошлом году трое наших играли в одном звене в НХЛ, это было что-то похожее на «Русскую пятёрку» (в сезоне-2023/2024 Егор Чинахов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков играли в одной тройке в «Коламбусе». — Прим. «Чемпионата») и об этом говорили, — приводит слова Миронова ТАСС.

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лёд в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. В 1997 году все пять хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.