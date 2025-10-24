Юрзинов: один твёрдый хоккеист КХЛ в молодёжке — наша проблема, нужно трубить об этом

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший оценил состав молодёжной сборной России на Кубок Будущего.

«Меня волнует, что, например, в молодёжной сборной России пока только один хоккеист, регулярно выступающий в КХЛ, — форвард «Салавата Юлаева» Жаровский. Здесь благодарность моему воспитаннику, тренеру «Салавата Юлаева» Виктору Козлову. Но лишь один твёрдый хоккеист КХЛ в молодёжке – это наша общая проблема. Молодым нужно больше доверять, особенно учитывая просадку с некоторыми легионерами. Вот о чём нужно трубить в прессе!» — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.

Кубок Будущего пройдёт с 6 по 9 ноября в Санкт-Петербурге.