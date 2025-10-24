«Чуть больше повезло». Каменский — о победе «Динамо» со счётом 5:0 над «Спартаком»
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком» (5:0) в первом московском дерби нынешнего сезона КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Джиошвили, Классон) – 08:25 (5x5) 0:2 Пакетт (Уил, Пыленков) – 21:40 (5x4) 0:3 Ильенко (Джиошвили, Шараканов) – 23:22 (5x5) 0:4 Швец-Роговой (Сергеев) – 41:51 (5x5) 0:5 Комтуа (Слепышев, Пакетт) – 51:06 (5x4)
«Была очень интересная игра. «Динамо» смогло реализовать все свои моменты и забить много голов. «Спартак» с этим не справился. Матч в целом был очень интенсивный и напряжённый. Обе команды действовали неплохо. Но так бывает в хоккее: у кого-то заходит, а у кого-то не получается. «Динамо» было сильнее. Команде Кудашова чуть больше повезло», — приводит слова Каменского «Советский спорт».
В следующей игре «Спартак» встретится с «Сочи» дома 26 октября. «Динамо» 28 октября в гостях сыграет с «Шанхайскими Драконами».
