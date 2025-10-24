Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барко делился напитком с Солари, Кудашов аплодировал судьям. Фото крупной победы «Динамо»

Барко делился напитком с Солари, Кудашов аплодировал судьям. Фото крупной победы «Динамо»
«Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 5:0
Аудио-версия:
Комментарии

23 октября в Москве на льду дворца спорта «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Динамо». Гости одержали победу со счётом 5:0.

На девятой минуте первого периода Артём Ильенко открыл счёт. В начале второго периода Седрик Пакетт удвоил преимущество «Динамо». На четвёртой минуте периода Ильенко сделал счёт 3:0. На старте третьей десятиминутки Артём Швец-Роговой довёл счёт до крупного. В середине третьего периода Макс Комтуа установил итоговый счёт встречи — 5:0.

Следи за знаками на пути к победе – финиш уже близко!
Следи за знаками на пути к победе – финиш уже близко!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymyz1MK

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В следующей игре «Спартак» на своей арене примет «Сочи», матч состоится 26 октября. «Динамо» 28 октября на выезде сыграет с «Шанхайскими Драконами».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android