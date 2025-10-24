Барко делился напитком с Солари, Кудашов аплодировал судьям. Фото крупной победы «Динамо»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

23 октября в Москве на льду дворца спорта «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Динамо». Гости одержали победу со счётом 5:0.

На девятой минуте первого периода Артём Ильенко открыл счёт. В начале второго периода Седрик Пакетт удвоил преимущество «Динамо». На четвёртой минуте периода Ильенко сделал счёт 3:0. На старте третьей десятиминутки Артём Швец-Роговой довёл счёт до крупного. В середине третьего периода Макс Комтуа установил итоговый счёт встречи — 5:0.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В следующей игре «Спартак» на своей арене примет «Сочи», матч состоится 26 октября. «Динамо» 28 октября на выезде сыграет с «Шанхайскими Драконами».