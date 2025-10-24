Скидки
«Я вообще не отношу себя к этой категории». Кросби — о его сравнении с легендами НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о его сравнении с легендами НХЛ в преддверии того факта, что форвард в скором времени может набрать своё 1700-е очко в лиге.

«Я вообще не отношу себя к этой категории. Я думаю, что они относятся к совершенно другой категории. Я испытываю огромную признательность и уважение к тому, что они сделали и чего достигли, и смотрю на это по-другому», — цитирует Кросби сайт НХЛ.

Как только Кросби сумеет достичь рубежа в 1700 очков, он станет девятым хоккеистом в истории НХЛ, кто наберёт данное количество очков. Ранее это сделали Уэйн Гретцки (2857), Яромир Ягр (1921), Марк Мессье (1887), Горди Хоу (1850), Рон Фрэнсис (1798), Марсель Дионн (1771), Стив Айзерман (1755) и Марио Лемье (1723).

