«Это были потрясающие хоккеисты». Уэйн Гретцки — об игре против сборной СССР

Легендарный экс-форвард Уэйн Гретцки рассказал о своей игре за национальную команду Канады, в том числе во встречах со сборной СССР.

— Вы пережили на международной арене и успехи, и разочарования. Что всё это вам дало?

— Я всегда говорил, что представлять Канаду было большой честью и доставляло огромное удовольствие. Я дебютировал в 1977 году на молодёжном чемпионате мира. В 16 лет я играл против советских хоккеистов, у которых была легендарная линия нападения «КЛМ» — Крутов, Ларионов, Макаров. Это были потрясающие игроки.

Придя в НХЛ, они изменили хоккей. Их европейский стиль игры, катание, чувство комбинаций оказали большое влияние на всех. Они многому научились у нас, а мы — у них, — приводит слова Гретцки словацкое издание Pravda.