Защитник минского «Динамо» Брэди Лайл выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

«Защитник «зубров» покинул лазарет и может сыграть уже сегодня вечером», — сказано в сообщении команды. Отметим, что сегодня, 24 октября, «Динамо» примет на своём льду «Шанхайских Драконов».

Игрок обороны получил повреждение в матче с «Шанхайскими Драконами» (2:3) 9 октября. Напомним, в нынешнем сезоне Лайл провёл в составе минского «Динамо» шесть матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко и шесть минут штрафа.

Минчане после 17 матчей набрали 21 очко и занимают пятое место в турнирной таблице Запада.