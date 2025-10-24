Жерар Галлан: разница между КХЛ и НХЛ стала гораздо меньше, чем раньше

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан высказался о стиле игры в КХЛ и сравнил его с НХЛ.

– Был ли какой-то стереотип о российском хоккее, который был разрушен после того, как вы сыграли с соперниками из КХЛ?

– Да, знаете, я смотрю наши матчи и удивляюсь: мы играли против «Локомотива» – отличная команда, потом против «Адмирала» – они играют очень жёстко. И когда люди говорят, что в России – «другой стиль хоккея», я с этим не согласен. На мой взгляд, они играют в тот же североамериканский стиль: идут на ворота, борются, играют в тело. Да, есть немного больше перекрещиваний и комбинаций, но в целом – это тот же хоккей. Русские игроки сейчас не просто техничные, они сильные, контактные. Разница между лигами стала гораздо меньше, чем раньше, — приводит слова Галлана сайт КХЛ.